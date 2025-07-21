В крестном ходе в честь Казанской иконы Богородицы приняли участие 5 тысяч человек

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана в масштабном крестном ходе в честь праздника явления Казанской иконы Божией Матери приняли участие 5 тысяч человек.

Верующие обошли Кремль, прошли по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского и завершили путь у Богородицкого монастыря – на месте обретения иконы.

«Татар-информ» рассказывал, что по традиции утром перед крестным ходом в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялся молебен.

Улицы, по которым шел крестный ход, сегодня с семи часов утра перекрыты.

В 10 часов началось Богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.