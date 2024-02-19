Жапаров встретится с Миннихановым и Путиным в Казани

Рустам Минниханов и Садыр Жапаров, ноябрь 2021 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Казань на церемонию открытия «Игр будущего». Во время двухдневной поездки в Россию он планирует встретиться с Президентом Владимиром Путиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Информация размещена на сайте главы киргизского государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию. Глава государства примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира „Игры будущего“ в городе Казань», — рассказал завотделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбек Азымбеков.

Ожидается, что во время встреч будут затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях и культурно-гуманитарной сфере.