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Жапаров встретится с Миннихановым и Путиным в Казани
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Казань на церемонию открытия «Игр будущего». Во время двухдневной поездки в Россию он планирует встретиться с Президентом Владимиром Путиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Информация размещена на сайте главы киргизского государства.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию. Глава государства примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира „Игры будущего“ в городе Казань», — рассказал завотделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбек Азымбеков.
Ожидается, что во время встреч будут затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях и культурно-гуманитарной сфере.
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