Открытие Игр будущего в Казани: опубликован график Путина на неделю

Президент России Владимир Путин планирует посетить Казань, где примет участие в церемонии открытия Международного мультиспортвного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Про конкретные города будет сообщено дополнительно, но, конечно, Путина ждут в Казани на открытии международных Игр будущего. Столица Татарстана, снова как и чуть более 10 лет назад, принимает крупнейшие соревнования», – отмечается в видео, опубликованном в телеграм-канале корреспондента.

Кроме того, глава государства примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», а также в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.