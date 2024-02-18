Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Открытие Игр будущего в Казани: опубликован график Путина на неделю
Президент России Владимир Путин планирует посетить Казань, где примет участие в церемонии открытия Международного мультиспортвного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Про конкретные города будет сообщено дополнительно, но, конечно, Путина ждут в Казани на открытии международных Игр будущего. Столица Татарстана, снова как и чуть более 10 лет назад, принимает крупнейшие соревнования», – отмечается в видео, опубликованном в телеграм-канале корреспондента.
Кроме того, глава государства примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», а также в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»