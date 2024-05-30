Эксперт рассказал, как Россия будет бороться с поставленными ВСУ F-16

Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что при поставке западными странами истребителей F-16 украинской армии эти самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, полученные ВСУ от НАТО. О том, как ВС России может бороться с истребителями, в беседе с «Татар-информом» рассказал военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

«Здесь несколько средств. Например, с помощью ракетных комплексов “Искандер-М”, которые могут уничтожать самолеты прямо на аэродромах. Также у нас есть крылатые ракеты, тот же “Кинжал” или Х-55. Они также способны уничтожать цели на земле. А в воздухе эти истребители станут целью для зенитно-ракетных комплексов С-400, которые уверенно поражают цели на дистанции более 200 км», – отметил эксперт.

Напомним, ранее Соединенные Штаты разрешили союзникам передать Украине F-16, способные нести тактические ядерные боеприпасы. Планируется, что первые истребители ВСУ получат уже в 2024-м. Комментируя ситуацию, глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что если Украине поставят данные истребители, то Россия расценит это как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «F-16 будут гореть, но чем ответит Россия на ядерную угрозу США и НАТО на Украине?».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.