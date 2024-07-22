В Кремле заявили, что не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки

В Кремле не сильно удивились решению нынешнего лидера США Джо Байдена покинуть президентскую гонку, поскольку события, происходящие в североамериканской стране в последние годы, научили ничему не удивляться. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, последние годы происходящего в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», – цитирует его ТАСС.

Песков также подчеркнул, что данное решение Байдена не является приоритетной темой российской повестки дня.

«Речь идет об избирательной кампании в США, – сказал представитель Кремля. – Это не наше внутреннее дело».

Накануне нынешний Президент США заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства, отметив, что «в интересах его партии и страны» уход в отставку станет лучшим решением. Его соперник по президентской гонке Дональд Трамп отреагировал на это событие, подчеркнув, что Байден войдет в историю как «самый худший президент» в истории Штатов.