В Кремле усомнились в том, что вмешательство США поможет установить порядок в Нигере

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Вмешательство США и других государств за пределами Африканского континента вряд ли поможет в стабилизации обстановки в Нигере, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия крайне обеспокоена происходящими там событиями и надеется на мирное разрешение ситуации в полном соответствии с международным правом.

«Мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло, без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне свергнутый в результате мятежа Президент Нигера Мохамед Базум попросил США и все международное сообщество вмешаться и оказать помощь в установлении порядка в стране. Его обращение опубликовали в колонке газеты Washington Post. По словам Базума, это обращение он написал, когда находился в заложниках у путчистов.

Напомним, о свержении Базума и закрытии границ страны стало известно 26 июля, когда военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом.