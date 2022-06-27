В Кремле сообщение Bloomberg о дефолте России считают неправомерным

Кремль не согласен с утверждениями о том, что в России наступил дефолт по внешнему долгу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в американском агентстве Bloomberg появилась информация о том, что впервые с 1918 года в РФ «произошел дефолт». В материале также уточнялось, что пока это явление носит символический характер и «мало что значит для россиян». Песков, комментируя это утверждение, отметил о том, что российский Минфин произвел рассчет в валюте еще в мае.

«Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, — сказал он. — А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей — это уже не наша проблема».

Напомним, Минфин РФ заранее выплатил долг по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, поскольку США отказались продлевать лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкционного давления. Она истекла 27 мая.

22 июня Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий выплачивать внешний валютный долг РФ в рублях.