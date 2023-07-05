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В Кремле считают, что угроза диверсии на Запорожской АЭС со стороны Киева велика
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Обстановка достаточно напряженная, потому что, действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям», – подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что киевский режим «неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем», и привел в пример подрыв Каховской ГЭС. Песков добавил, что предпринимаются все меры для противодействия подобной угрозе.
Напомним, украинский Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Россия планирует подорвать Запорожскую АЭС, ведь она не заинтересована в сохранении безопасности на Украине. Ранее Песков уже отмечал, что слова украинского лидера являются обманом. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке киевским режимом теракта на Запорожской АЭС.
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