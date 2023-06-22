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Политика 22 июня 2023 12:59

В Кремле оценили заявление Зеленского о подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС

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Слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции, являются обманом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это и есть очередная ложь», – приводит его заявление РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия планирует подорвать Запорожскую АЭС, ведь она не заинтересована в сохранении безопасности на Украине.

Ранее в МИД РФ пообещали жесткий ответ на любые попытки атаковать Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от города Энергодара. Российские военные контролируют АЭС с конца февраля 2022 года. С сентября 2022-го на территории атомной электростанции находятся представители МАГАТЭ. Делегация приехала после продолжительных обстрелов, в организации которых Россия и Украина обвиняли друг друга. При этом многомесячные попытки создать там зону безопасности до сих пор не увенчались успехом.
#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #политика
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