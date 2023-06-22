В Кремле оценили заявление Зеленского о подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС

Слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции, являются обманом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это и есть очередная ложь», – приводит его заявление РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия планирует подорвать Запорожскую АЭС, ведь она не заинтересована в сохранении безопасности на Украине.

Ранее в МИД РФ пообещали жесткий ответ на любые попытки атаковать Запорожскую атомную электростанцию.