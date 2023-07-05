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Мария Захарова сообщила о подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС
О подготовке киевским режимом теракта на Запорожской АЭС сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Полную запись передачи дипломат опубликовала в своем телеграм-канале.
«Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской АЭС. Мы уже давно говорим о ядерном экстремизме режима Зеленского, который выбрал себе объект покруче, для того чтобы держать весь мир в заложниках», – заявила Захарова.
Дипломат отметила, что ее удивляет бездействие США и Британии, которые возможно думают, что спровоцированная атакой на АЭС катастрофа, обойдет данные страны стороной или они смогут защититься от нее по средствам спецзащиты или строительства уникальных бункеров.
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