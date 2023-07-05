news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 5 июля 2023 13:08

Мария Захарова сообщила о подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Фото:t.me/MariaVladimirovnaZakharova

О подготовке киевским режимом теракта на Запорожской АЭС сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Полную запись передачи дипломат опубликовала в своем телеграм-канале.

«Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской АЭС. Мы уже давно говорим о ядерном экстремизме режима Зеленского, который выбрал себе объект покруче, для того чтобы держать весь мир в заложниках», – заявила Захарова.

Дипломат отметила, что ее удивляет бездействие США и Британии, которые возможно думают, что спровоцированная атакой на АЭС катастрофа, обойдет данные страны стороной или они смогут защититься от нее по средствам спецзащиты или строительства уникальных бункеров.

#мария захарова #аэс #Владимир Зеленский
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное