В Кремле рост иностранных валют по отношению к рублю связали со спекуляцией

Увеличение курса доллара и евро и ослабление рубля чаще всего бывают связаны со «спекулятивными играми» на бирже. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что такое происходит не в первый раз.

«Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз и ранее — и были отскоки назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее курс доллара на Мосбирже впервые с марта прошлого года преодолел отметку в 93 рубля. Вслед за ним и евро поднялся выше 102 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала такое ослабление национальной валюты «благом» для экономики России. По ее мнению, никаких рисков для финансовой стабильности страны это не несет.

Спекуляция на фондовом рынке заключается в купле-продаже ценных бумаг или финансовых инструментов для получения прибыли.