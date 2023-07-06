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Экономика 6 июля 2023 11:12

Набиуллина назвала плавающий курс рубля «благом для экономики России»

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Изменение курса рубля сейчас определяется динамикой внешней торговли. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По словам руководителя регулятора, сейчас ослабление национальной валюты является благом для экономки России, а попытки ускорить ее рост, напротив, чреваты рисками девальвации.

«Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в I квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо, которое позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее курс доллара на Мосбирже поднялся выше 93 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Евро также вырос до 102 рублей.

#курс рубля #экономика #Эльвира Набиуллина
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