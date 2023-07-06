Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ослабления рубля

Эльвира Набиуллина Фото: vk.com/cbr_official

Об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России на фоне ослабления рубля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что у регулятора есть возможность влияния на курс рубля по средствам интервенции, однако в данный момент такой необходимости нет.

«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается», – цитирует Набиуллину издание ТАСС.

Напомним, сегодня курс доллара США на Мосбирже преодолел отметку в 93 рубля. Таких высот валюта не достигала с 28 марта прошлого года. Евро вырос до 102 рублей.