Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ослабления рубля
Об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России на фоне ослабления рубля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что у регулятора есть возможность влияния на курс рубля по средствам интервенции, однако в данный момент такой необходимости нет.
«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается», – цитирует Набиуллину издание ТАСС.
Напомним, сегодня курс доллара США на Мосбирже преодолел отметку в 93 рубля. Таких высот валюта не достигала с 28 марта прошлого года. Евро вырос до 102 рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»