В Кремле рассказали, посетит ли Путин похороны Елизаветы II
Вариант личного присутствия российского Президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Пока не объявлена протокольная процедура похорон Елизаветы II, рано говорить о том, кто будет представлять на ней Россию», – рассказал представитель Кремля.
8 сентября Букингемский дворец объявил о кончине королевы Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III.
Владимир Путин направил королевской семье телеграмму с соболезнованиями, отметив, что «с именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства».