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Официальная хроника
9 сентября 2022  12:51

В Кремле рассказали, посетит ли Путин похороны Елизаветы II

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Вариант личного присутствия российского Президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пока не объявлена протокольная процедура похорон Елизаветы II, рано говорить о том, кто будет представлять на ней Россию», – рассказал представитель Кремля. 

8 сентября Букингемский дворец объявил о кончине королевы Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III. 

Владимир Путин направил королевской семье телеграмму с соболезнованиями, отметив, что «с именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства».

#Елизавета II #Владимир Путин
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