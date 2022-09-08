Букингемский дворец: Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем», — сказано в заявлении.

Ранее сегодня стало известно, что состояние здоровья британской королевы ухудшилось, врачи направили ее под наблюдение. По информации СМИ, в шотландский замок Балморал, где находилась Елизавета II, выехали все ее дети, включая наследника престола — принца Чарльза.

Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон, она родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В после вступления ее отца на престол в 1936 году стала наследницей британской короны. В 1945-м принцесса вступила в ряды Женского вспомогательного территориального корпуса. Таким образом, она принимала участие во Второй мировой войне и стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.



В 1947 году Елизавета вступила в брак с принцем Греческим и Датским Филиппом, который отказался от своих титулов, принял британское подданство и стал герцогом Эдинбургским. У них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский.



После смерти отца, случившейся 6 февраля 1952 года, Елизавета стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и главой Содружества наций. Кроме того, она была главой Англиканской церкви и правящим монархом 14 независимых государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадинов, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.



Правление Елизаветы II длилось более 70 лет. Согласно порядку наследования британского престола, следующим королев Великобритании станет принц Уэльский Чарльз. В этом году ему исполняется 74 года.