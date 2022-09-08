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Официальная хроника
8 сентября 2022  23:09

Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства, — сказал глава государства. — На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене». 

Путин пожелал королю Карлу III мужества и стойкости перед лицом невосполнимой утраты и попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.

Ранее Букингемский дворец объявил о кончине королевы Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. Ей было 96 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III. 

 

#Владимир Путин #Елизавета II
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