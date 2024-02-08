В Кремле рассказали, когда выйдет русскоязычная версия интервью Карлсона с Путиным

Русскоязычная версия интервью бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с Президентом России Владимиром Путиным появится на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Оно (интервью — прим. Т-и) будет утром в пятницу. Точное время мы еще уточним. Оно будет опубликовано на сайте Президента, как обычно это происходит с любым интервью Президента Российской Федерации», — сообщил представитель Кремля (цитата по Telegram-каналу «Пул №3» журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова).

«Будет опубликована как видеоверсия интервью, так и его расшифровка на русском и английском языках. Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона», — заверил Песков.

Ранее стало известно, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано на сайте журналиста 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.

Свое желание взять интервью у российского лидера журналист объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.