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В Кремле рассказали, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Президента РФ Владимира Путина Aurus. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Это машина Aurus», — рассказал представитель Кремля.
Ранее ЦТАК передавало, что лидер КНДР получил в подарок от Путина автомобиль российского производства.
Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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