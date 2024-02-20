В Кремле рассказали, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Президента РФ Владимира Путина Aurus. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Это машина Aurus», — рассказал представитель Кремля.

Ранее ЦТАК передавало, что лидер КНДР получил в подарок от Путина автомобиль российского производства.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.