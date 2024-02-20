Лидер КНДР получил в подарок от Путина автомобиль российского производства

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ын автомобиль российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – говорится в сообщении ЦТАК.

18 февраля подарок от российского лидера получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и заместитель главы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая отметила, что подарок служит свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Кроме того, Ким Ё Чжон передала Владимиру Путину благодарность Ким Чен Ына.

В сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер приезжал с рабочим визитом в Россию, Владимир Путин продемонстрировал ему Aurus. Российский лидер на протяжении нескольких лет пользуется лимузином этого бренда, иногда демонстрирует его зарубежным коллегам.