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Политика 16 октября 2024 13:14

В Кремле прокомментировали возможность вступления Сербии в БРИКС

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Сербия сталкивается с давлением из вне, но Белград примет решение, отвечающее интересам сербского народа. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность вступления балканского государства в БРИКС.

«Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа», – сказал Песков журналистам.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее заместитель Председателя Правительства Сербии Александр Вулин заявил, что вступление в БРИКС служит для Белграда альтернативой членству в ЕС.

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#Дмитрий Песков #Кремль #Сербия #БРИКС #саммит БРИКС
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