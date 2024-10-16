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В Кремле прокомментировали возможность вступления Сербии в БРИКС
Сербия сталкивается с давлением из вне, но Белград примет решение, отвечающее интересам сербского народа. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность вступления балканского государства в БРИКС.
«Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа», – сказал Песков журналистам.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее заместитель Председателя Правительства Сербии Александр Вулин заявил, что вступление в БРИКС служит для Белграда альтернативой членству в ЕС.
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