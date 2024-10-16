Дмитрий Песков: Сроки саммита БРИКС в Казани продлевать не будут

Сроки проведения саммита БРИКС в Казани продлевать не планируют, инфраструктура готова принять большое число участников. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Вся инфраструктура этого саммита подготовлена под достаточно большой интерес. Какой-то потребности продлевать саммит нет и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», – сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что российская сторона ожидала большое число прошедших аккредитацию на саммит.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее Песков выразил уверенность в том, что мероприятие в столице Татарстана будет организовано на высоком уровне.