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В Кремле прокомментировали слова Трампа об ожидании встречи с Путиным
Несмотря на заявления избранного Президента США Дональда Трампа, реальных предпосылок для его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным по Украине нет. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
«Пока никаких реальных импульсов не было», — рассказал он о ситуации.
Во время прямой линии 19 декабря Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что готов к встрече с Дональдом Трампом. «Я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду к встрече, если он захочет», — подчеркнул он.
22 декабря избранный Президент Соединенных Штатов заявил, что будет ждать скорейшей встречи с российским коллегой для обсуждения завершения конфликта на Украине.
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