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Политика 23 декабря 2024 10:03

В Кремле прокомментировали слова Трампа об ожидании встречи с Путиным

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Несмотря на заявления избранного Президента США Дональда Трампа, реальных предпосылок для его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным по Украине нет. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — рассказал он о ситуации.

Во время прямой линии 19 декабря Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что готов к встрече с Дональдом Трампом. «Я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду к встрече, если он захочет», — подчеркнул он.

22 декабря избранный Президент Соединенных Штатов заявил, что будет ждать скорейшей встречи с российским коллегой для обсуждения завершения конфликта на Украине.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #Украина
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