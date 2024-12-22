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Политика 22 декабря 2024 22:13

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным для разрешения конфликта на Украине

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Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным для разрешения конфликта на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2018 году
Фото: kremlin.ru

Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным для завершения вооруженного противостояния на Украине. Об этом он заявил на фестивале TurningPoint's AmericaFest.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сказал избранный Президент США, выступая на фестивале TurningPoint's AmericaFest в штате Аризона (цитата по РИА Новости).

При этом Трамп еще раз назвал конфликт на Украине «ужасным» и выразил уверенность, что если бы он возглавлял Штаты вместо действующего главы государства Джо Байдена, вооруженное противостояние не началось бы.

Избранный Президент США также добавил, что сдержит свои обещания, данные во время предвыборной кампании, в том числе — касающиеся иностранной политики.

Во время прямой линии 19 декабря Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к встрече с Дональдом Трампом. «Я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду к встрече, если он захочет», — подчеркнул он.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #спецоперация
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