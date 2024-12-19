Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с избранным Президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста.
«Что мы можем предложить избранному Президенту США Трампу, когда мы с ним встретимся? Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит», — сказал Путин.
Российский лидер пояснил, что не общался с Трампом более четырех лет. «Я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду к встрече, если он захочет», — подчеркнул он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»