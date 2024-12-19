Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с избранным Президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста.

«Что мы можем предложить избранному Президенту США Трампу, когда мы с ним встретимся? Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит», — сказал Путин.

Российский лидер пояснил, что не общался с Трампом более четырех лет. «Я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду к встрече, если он захочет», — подчеркнул он.