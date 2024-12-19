news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 19 декабря 2024 13:49

Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с избранным Президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста.

«Что мы можем предложить избранному Президенту США Трампу, когда мы с ним встретимся? Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит», — сказал Путин.

Российский лидер пояснил, что не общался с Трампом более четырех лет. «Я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду к встрече, если он захочет», — подчеркнул он.

читайте также
«Итоги года с Владимиром Путиным»: первые заявления российского президента
«Итоги года с Владимиром Путиным»: первые заявления российского президента
#Прямая линия Владимира Путина 2024 #Владимир Путин #Дональд Трамп #Россия и США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100