В Олимпийском комитете США разочаровались из-за допуска Валиевой до одиночного катания

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала решения CAS допустить Камилу Валиеву к личному турниру по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

По словам представительницы американской стороны, в USOPC (Олимпийский и паралимпийский комитет США) разачарованы решением CAS.

«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России. Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — заявила президент USOPC Сара Хиршланд.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.