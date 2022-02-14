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Спорт
14 февраля 2022  12:12
Дамир Садриев

В Олимпийском комитете США разочаровались из-за допуска Валиевой до одиночного катания

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Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала решения CAS допустить Камилу Валиеву к личному турниру по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

По словам представительницы американской стороны, в USOPC (Олимпийский и паралимпийский комитет США) разачарованы решением CAS.

«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России. Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — заявила президент USOPC Сара Хиршланд.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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