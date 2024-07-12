В Кремле ответили на вопрос о возможности передачи послания Путина Трампу

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не передавал никаких посланий бывшему Президенту США Дональду Трампу. Об этом, комментируя вопросы журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, венгерский Премьер не делился своими планами относительно будущей встречи с Трампом. «Никаких ни писем, ни посланий — ни письменных, ни устных — не передавалось», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что Орбан находился с визитом в Москве 5 июля. Во время переговоров с Президентом Владимиром Путиным были затронуты возможные сценарии урегулирования конфликта на Украине и начала диалога о мире.

За несколько дней до этого он посетил с визитом Киев. Подводя итоги встреч с лидерами государств, Орбан обратил внимание, что взгляды Москвы и Киева очень далеки друг от друга.