У Зеленского истек срок президентских полномочий

У Владимира Зеленского истек срок полномочий президента Украины. В понедельник, 20 мая, он перестал быть легитимным украинским лидером, пишет РИА «Новости».

Напомним, президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го. Инаугурация нового президента страны в таком случае прошла бы в мае. Но голосование отменили из-за действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Как сказал сам Зеленский, «выборы сейчас не ко времени» и предложил поставить точку в этом вопросе.

По данным Службы внешней разведки России, Зеленский «чувствует уязвимость своих позиций» и «пытается избавиться от "неблагонадежных"» перед истечением срока своих полномочий. Так, сейчас на Украине проводят масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны, рассказали спецслужбы.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Он отметил, что в украинской конституции «есть всякие варианты», но их должен оценить Конституционный суд Украины.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.