В Кремле объяснили поздние совещания Путина

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В последние дни публичные мероприятия Президента России Владимира Путина проходили поздно вечером и ночью. С чем связано позднее проведение мероприятий, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну, это достаточно напряженный рабочий график Президента. То, что вы наблюдаете, — это открытая его часть», — объяснил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, в основном график Путина состоит из непубличных, закрытых мероприятий: встречи, внутренние совещания, телефонные звонки, работа с документами. Кроме того, часть совещаний, проходивших вечером, требовала большой подготовительной работы.

«Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, Президент отдельно встречи проводит, перезванивается с участниками и согласовывает какие-то позиции. Это требует времени», — обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, иногда Президент работает и после полуночи.

Напомним, что накануне вечером глава государства провел совещание, посвященное экономическим вопросам, днем ранее встретился с экс-губернатором Вологодской области и его преемником, а 30 октября обсудил с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств ситуацию на Ближнем Востоке и беспорядки в Дагестане.