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Путин о беспорядках в Махачкале: Разве так можно помочь Палестине?
Беспорядки в Дагестане инициированы в основном через соцсети, в том числе с территории Украины. За ними стоят западные спецслужбы, заявил на совещании по ситуации на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин.
«Я в этой связи хочу задаться вопросом: но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, — это титульная нация в Дагестане», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что помочь Палестине можно только борясь с теми, кто стоит за кризисом. «Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции», — заявил он.
В заключение Путин еще раз подчеркнул, что ключ разрешения разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке – создание полноценного палестинского государства.
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