Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин предложил переживающим за Израиль изучить работу спецслужб США на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Его заинтересовало, известно ли об этом самому Вашингтону.
«Не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине», — заметил он на совещании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.
Также глава государства, комментируя беспорядки в Махачкале, подчеркнул, что помочь Палестине можно только борясь с теми, кто разжигает этот конфликт, – США и их сателлитами. Именно этим сейчас занята Россия в зоне специальной военной операции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»