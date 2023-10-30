Путин предложил переживающим за Израиль изучить работу спецслужб США на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Его заинтересовало, известно ли об этом самому Вашингтону.

«Не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине», — заметил он на совещании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Также глава государства, комментируя беспорядки в Махачкале, подчеркнул, что помочь Палестине можно только борясь с теми, кто разжигает этот конфликт, – США и их сателлитами. Именно этим сейчас занята Россия в зоне специальной военной операции.