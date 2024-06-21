В Кремле объяснили, почему Путин подарил Ким Чен Ыну два «Ауруса»

Во время прошедшего визита в Пхеньян Президент России Владимир Путин во второй раз подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль бренда Aurus. Чем обусловлен такой выбор подарка, объяснил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Aurus — это полезный и хороший подарок. К тому же второй автомобиль отличается от первого.

«Это разные машины, — заметил пресс-секретарь Президента России. — Одна машина длинная, на удлиненной базе. Это — машина на короткой базе».

Подобные подарки имеют прикладное значение и будут использоваться главой государства. «Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это недорогой подарок», — заключил Песков.

Напомним, что во время визита в Пхеньян Владимир Путин также преподнес Ким Чен Ыну адмиральский кортик и чайный сервиз.

Aurus — первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров, на тот момент — министр промышленности и торговли РФ.