В Кремле назвали спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах

Объявление Президента России Владимира Путина об участии в предстоящих выборах было сделано спонтанно. Не было запланировано, что оно будет объявлено именно на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил. Да, это абсолютно спонтанное [решение]», — приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что решение Путина стало ответом на обращения героев.

Напомним, что с вопросом об участии Владимира Путина в выборах обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. По его мнению, действующего Президента поддерживает «вся Россия».

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.