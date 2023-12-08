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В Кремле назвали спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах
Объявление Президента России Владимира Путина об участии в предстоящих выборах было сделано спонтанно. Не было запланировано, что оно будет объявлено именно на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ему задали вопрос, и он на него ответил. Да, это абсолютно спонтанное [решение]», — приводит его слова ТАСС.
Песков подчеркнул, что решение Путина стало ответом на обращения героев.
Напомним, что с вопросом об участии Владимира Путина в выборах обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. По его мнению, действующего Президента поддерживает «вся Россия».
Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.
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