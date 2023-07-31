В Кремле назвали «актами отчаяния» удары киевского режима по территории России

Киевский режим подтверждает свою террористическую сущность, продолжая пытаться нанести удары подобного характера. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он также назвал удары ВСУ по российской территории «актами отчаяния».

«Да, еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что «делается все возможное, чтобы минимизировать риск этих ударов».

Сегодня утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что украинский беспилотник атаковал здание УВД в Трубчевском районе. В результате атаки оказались повреждены кровля и окна. Днем ранее украинские дроны атаковали башни Москва-Сити.