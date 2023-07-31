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Беспилотник ВСУ атаковал здание районного УВД под Брянском
Украинским беспилотником была совершена атака на Трубчевский район в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Никто не пострадал.
Он сообщил, что в результате атаки беспилотника оказались повреждены кровля и окна здания.
Последствиями занимаются работники оперативных служб.
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