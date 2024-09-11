В Кремле допустили, что США уже разрешили Украине удары по РФ ракетами ATACMS

Пуск ракеты ATACMS

Фото: Армия США

Страны Запада, скорее всего, уже приняли решение разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории, которую они признают российской. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности». — сказал пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о дискуссиях на этот счет между Соединенными Штатами и Великобританией.

«В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — предположил в связи с этим Песков.

Ранее журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке анонсировала, что в ходе визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми официально разрешат удары по признанной другими странами территории России дальнобойными ракетами.

Вместе с тем телеканал CNN узнал, что Вооруженные силы Украины уже использовали большинство из нескольких сотен переданных Штатами ATACMS.

ATACMS (Army Tactical Missile System, в переводе — «Армейский тактический ракетный комплекс») — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня. Ракеты последних версий способны поражать цели на расстоянии до 310 километров.