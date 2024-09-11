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В Кремле допустили, что США уже разрешили Украине удары по РФ ракетами ATACMS
Страны Запада, скорее всего, уже приняли решение разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории, которую они признают российской. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности». — сказал пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о дискуссиях на этот счет между Соединенными Штатами и Великобританией.
«В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — предположил в связи с этим Песков.
Ранее журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке анонсировала, что в ходе визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми официально разрешат удары по признанной другими странами территории России дальнобойными ракетами.
Вместе с тем телеканал CNN узнал, что Вооруженные силы Украины уже использовали большинство из нескольких сотен переданных Штатами ATACMS.
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