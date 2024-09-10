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Политика 10 сентября 2024 21:01

СМИ: Блинкен и Лэмми разрешат Киеву удар по России ракетами ATACMS

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми прилетят в Киев, где озвучат, что разрешают ударить по России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщила американский журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке, пишет «Российская газета».

Корреспондентка из США написала в своих соцсетях, что об этой новости ей стало известно от председателя палаты представителей Штатов по иностранным делам Майкла Маккола.

Ранее стало известно, что Блинкен и Лэмми прилетят в Киев 11 сентября. Гости планируют обсудить с властями Украины военные и экономические потребности Киева в долгосрочной перспективе.

#США #киев #ракеты
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