СМИ: Блинкен и Лэмми разрешат Киеву удар по России ракетами ATACMS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми прилетят в Киев, где озвучат, что разрешают ударить по России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщила американский журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке, пишет «Российская газета».

Корреспондентка из США написала в своих соцсетях, что об этой новости ей стало известно от председателя палаты представителей Штатов по иностранным делам Майкла Маккола.

Ранее стало известно, что Блинкен и Лэмми прилетят в Киев 11 сентября. Гости планируют обсудить с властями Украины военные и экономические потребности Киева в долгосрочной перспективе.