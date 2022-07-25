В «красивую» дату этого свадебного сезона в Нижнекамске поженились 18 пар

Зеркальная дата «22.07.22» стала очередной «красивой» датой свадебного сезона этого года. В этот день в нижнекамском ЗАГСе для 18 пар прозвучал марш Мендельсона. Специалисты Управления ЗАГС подготовили яркие речевые облачка с креативными надписями для фотосессий.

«Если брать текущий год, то „красивая“ дата для молодоженов — это 22-е число каждого месяца. Поэтому эти даты всегда пользуются спросом. Иногда 22-е число приходится на будний день, тогда по количеству регистрируемых пар выходит как в пятницу и субботу», — рассказала «Татар-информу» сотрудница брачного ведомства.

Также для будущих молодоженов во Дворце бракосочетания Нижнекамска проходит предсвадебный инструктаж. Такие встречи проводятся каждую субботу. Так, на одной из встреч будущим молодоженам на примере одной пары показали, как будет проходить их свадебная церемония, ответили на все интересующие их вопросы и ознакомили с порядком государственной регистрации брака.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нурлатском районе РТ в минувшие выходные отпраздновали первую в этом году этносвадьбу, а в Набережных Челнах молодожены и кортеж приехали к ЗАГСу на велосипедах.