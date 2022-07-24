В Нурлатском районе РТ отпраздновали первую в этом году этносвадьбу

В Старых Челнах Нурлатского района регистрацию брака молодожены отпраздновали в этностиле в родном селе жениха. Гавриловы воссоздали формат чувашской традиционной свадьбы и настроения. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Вместе с гостями они прошлись по сельской улице в национальных костюмах с задорными песнями. По дороге они угощали всех односельчан. Родители встретили молодых у дома, благословили караваем и, следуя народным традициям, выразили свои добрые пожелания.

С инициативой провести свадьбу по чувашским обрядам выступила мать невесты. «Хотелось организовать для детей незабываемый праздник, чтобы он остался в памяти на всю жизнь», — поделилась Наталья Приданникова.

В этом ее поддержали все родственники.

«Пусть живут счастливо! — не скрывала радости и бабушка невесты Лидия Шишкова. — Я сама чувашка, но муж русский. Дети не знают чувашского языка, зятья и сноха тоже русские. И я очень рада, что хоть одна внучка вышла замуж за чуваша. С новой родней будем разговаривать на родном языке. Это же прекрасно!»

Гавриловы получили поздравления и от директора Дома дружбы народов Галины Терентьевой. «Живите в мире и согласии, главное, не забывайте традиции своих предков», — пожелала она.

Проект «Этносвадьба» в Нурлатском районе стартовал в Год родных языков и народного единства и продолжается по сегодняшний день, многие пары изъявили сделать свое торжество ярким и незабываемым.