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Ру Тат
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Общество
24 июля 2022  11:15

Велосипедную свадьбу провели молодожены из Челнов

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Велосипедную свадьбу провели молодожены из Челнов

Неординарные жители Набережных Челнов — Игорь и Ольга сыграли необычную свадьбу. На торжественную регистрацию брака они приехали на велосипедах, пишут «Челнинские известия».

Кортеж пары был под стать молодоженам — многочисленные гости также прибыли к челнинскому ЗАГСу на велосипедах.

Под стать необычному виду транспорта невеста и жених также нарядились в оригинальные наряды: Ольга облачилась в белое платье в горошек, Игорь надел полосатую рубашку и джинсы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что необычную регистрацию брака в стиле «Чикаго — ретростиль» провели молодожены из Автограда. Идею организовать торжество в соответствующем духе выдвинули родители молодоженов.

Фото: Управление ЗАГС Набережные Челны.

#Набережные Челны
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