В «красивую» дату 04.04.2025 еще один боец СВО из Заинска сыграл свадьбу

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

4 апреля 2025 года, в «красивую» дату 04.04.2025, в ЗАГСе исполнительного комитета Заинского района состоялась трогательная церемония бракосочетания. Свою любовь узаконили 23-летний участник СВО Дмитрий и жительница Заинска Олеся.

Позывной жениха на службе – Татарин. Уроженец Заинска, вернувшийся из армии, недолго проработал в полиции, а затем, с началом специальной военной операции, не раздумывая подписал контракт и ушел служить.

С Олесей они познакомились год назад через интернет, несмотря на то, что жили в одном городе и раньше не пересекались. Отношения развивались стремительно и, вернувшись в отпуск, Дмитрий сделал возлюбленной предложение.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Поздравить молодоженов пришли родные, близкие и друзья. От имени главы района с важным событием пару поздравила заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Регина Камалова, пожелав супругам любви, мира и крепкого семейного счастья.

Это уже вторая свадьба участника СВО в Заинске – ранее здесь поженились Александр и Ольга.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.