Участник СВО Александр из Заинска женился во время отпуска

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске участник специальной военной операции Александр и его избранница Ольга связали себя узами брака.

Александр – уроженец Заинска, штатный контрактник. Службу начал в 2016 году на Сахалине, откуда позже отправился в зону СВО. Сейчас он – старший прапорщик с позывным Незнайка, несет службу в Донецкой Народной Республике, где занимается охраной командного пункта, обеспечением и обороной.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

За проявленное мужество награжден медалью Министерства обороны РФ «Доблесть» II степени и государственной наградой – медалью Жукова.

Полгода назад Александр познакомился с Ольгой. 4 апреля 2025 года, во время отпуска, они решили официально оформить свои отношения. Торжественная церемония прошла в отделе ЗАГС исполнительного комитета в окружении родных и близких.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Поздравить молодых пришла заместитель руководителя исполнительного комитета Заинского района Регина Камалова. Она пожелала Александру благополучного возвращения с Победой, а Ольге – терпения и сил. «Вы – наш герой. Мы вами гордимся», – отметила она.

Регистрацию брака провела начальник отдела ЗАГС Гульфия Валишина.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

С начала 2025 года в Заинске уже две пары участников СВО зарегистрировали брак. В 2024 году таких пар было 32.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной