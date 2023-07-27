В конгрессе США впервые прошли слушания о существовании НЛО и контактах с ними

В США разработана программа по обнаружению и изучению НЛО, однако власти страны ее скрывают на протяжении нескольких десятков лет. Об этом заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш во время первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, передает ТАСС.

По словам политика, в США о существовании «внеземной» активности знают с 30-х годов. При этом он признался в отказе доступа к программам по работе с НЛО, но под присягой заверил, что он знает о секретных проектах, связанных с внеземными технологиями, превосходящими во многом возможности штатов. Так, он утверждает, что у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический «нечеловеческий» материал.

В слушаниях также участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз, заявивший, что в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой.

Напомним, в начале года в воздушном пространстве США военные обнаружили и сбили несколько летательных объектов, один из них уничтожен 13 февраля. При этом глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк не исключил их внеземное происхождение.