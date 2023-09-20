В конце сентября в Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

Дни культуры Республики Татарстан пройдут с 26 по 28 сентября в Чеченской Республике. В эти дни состоится открытие книжной выставки, пройдут дни кино, показ спектакля Атнинского татарского театра им.Тукая, концерты мастеров искусств Татарстана, встречи творческой интеллигенции двух республик, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.

Жители Грозного смогут увидеть фильмы татарстанских режиссеров «Мы дети – 41 года», «Мулла», «Тарлан», «Ибн Фадлан», спектакль по произведению Ахмеда Файзи «Чайки», выступление Государственного камерного хора РТ.

В рамках Дней культуры в Грозном пройдет рабочая встреча министров культуры двух республик Айшат Кадыровой и Ирады Аюповой.

Полная программа Дней культуры Татарстана в Чеченской Республике представлена на сайте Минкульта РТ.

Напомним, в мае 2022 года в Казани прошли Дни культуры Чеченской Республики. Казань была выбрана первым местом официального визита Айшат Кадыровой в качестве министра культуры Чечни. О том, как он прошел, читайте в материале «Татар-информа» Чеченцы в Татарстане: зачем дочь Рамзана Кадырова приехала в Казань?