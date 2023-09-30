В конце октября в каждом районе Татарстана заработает школьная фиджитал-лига

После первого Всероссийского фиджитал-фестиваля «Движения первых», который пройдет в Казани в октябре, школьные фиджитал-лиги появятся в каждом районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Мы открываем всероссийский турнир 16 октября, а затем запускаем фиджитал-лиги в каждом районе, потом проведем республиканский финал», — уточнил собеседник агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что основным местом проведения «Игр будущего» станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Турнир пройдет в столице Татарстана с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Указ о создании всероссийской организации летом 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Татарстанское отделение «Движения первых» возглавил экс-глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис РТ Рустам Минниханов.