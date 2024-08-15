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В конце недели над Татарстаном может появиться полярное сияние
Существует вероятность, что в конце этой недели жители Татарстана смогут увидеть полярное сияние. Об этом рассказал заведующий кафедрой физики КНИТУ-КХТИ Кирилл Холин, сообщает пресс-служба вуза.
Ученый обратил внимание на то, что наблюдать полярное сияние можно при условии совпадения нескольких факторов. Это наличие сильной магнитной бури, ясное ночное небо и отсутствие существенной городской засветки, пояснил он.
Накануне, 14 августа, на Солнце произошла сильная вспышка, которая как раз может вызвать к концу недели сильную магнитную бурю и северное сияние, заметил исследователь.
Лучшими местами для наблюдений за полярным сиянием в Татарстане физик назвал окрестности села Базарные Матаки и территории южнее Лениногорска, а также на северо-восток от Азнакаева и Набережных Челнов. «<…> если все три фактора будут благоприятны, то у вас появится высокий шанс понаблюдать полярное сияние в наших широтах», — заключил Кирилл Холин.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН ранее сообщила, что примерно в 9.40 утра 14-го числа по московскому времени был зарегистрирован взрыв высшего балла — по предварительной оценке, уровня X1.1. Он произошел точно на линии Солнце — Земля, то есть в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие светила на планету при выбросах массы неизбежно и происходит с максимальной эффективностью.
Впрочем, пока вероятность сильных магнитных бурь 16 и 17 августа исследователи лаборатории оценивают в 5%, а сильного магнитного шторма — в 1%. В свою очередь ученые Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова прогнозируют, что геомагнитное поле 15-го и 16-го числа будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости.
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