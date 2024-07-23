В среду на Земле может произойти магнитная буря средней силы

Вспышки на Солнце 23 июля 2024 года

Фото: sdo.gsfc.nasa.gov

Завтра, 24 июля, на Земле после серии вспышек на Солнце может произойти магнитная буря средней силы. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

С вероятностью в 30% утром 24-го числа, примерно в 6 часов по московскому времени, на планете начнется слабая магнитная буря уровня G1. К 9 часам она может усилиться до среднего уровня G2, а еще через три часа вновь ослабнет до G1. К 15 часам магнитосфера Земли успокоится. При этом вероятность сильного магнитного шторма достигает 35%.

По данным ученых Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, накануне, 22 июля, на Солнце произошли шесть вспышек второго по мощности класса M. Сегодня в 17.28 по Москве была зарегистрирована еще одна вспышка класса М продолжительностью 55 минут.

Во время геомагнитных бурь уровня G2 могут возникать связанные с напряжением аварийные ситуации в энергосистемах высоких широт. Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий коротковолновой радиосвязи. Полярные сияния наблюдаются на географических широтах до 55 градусов.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.