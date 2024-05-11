news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 мая 2024 09:23

Ночью жители Татарстана наблюдали северное сияние

Скопировать ссылку

Красивое природное явление можно было наблюдать во многих районах республики. Фотографии этого явления появились во многих телеграм-каналах.

Фото: © Соцсети

Первые сообщения о северном сиянии стали поступать еще до полуночи. Затем фото стали появляться в течение всей ночи. Татарстанцы отмечали, что полюбоваться сиянием можно было невооруженным глазом.

Фото: © Соцсети

Снимки были сделаны в Набережных Челнах, Нижнекамском и Альметьевском районах.

Фото: © Соцсети

#северное сияние
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2