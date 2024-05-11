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Ночью жители Татарстана наблюдали северное сияние
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Красивое природное явление можно было наблюдать во многих районах республики. Фотографии этого явления появились во многих телеграм-каналах.
Первые сообщения о северном сиянии стали поступать еще до полуночи. Затем фото стали появляться в течение всей ночи. Татарстанцы отмечали, что полюбоваться сиянием можно было невооруженным глазом.
Снимки были сделаны в Набережных Челнах, Нижнекамском и Альметьевском районах.
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