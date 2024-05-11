Ночью жители Татарстана наблюдали северное сияние

Красивое природное явление можно было наблюдать во многих районах республики. Фотографии этого явления появились во многих телеграм-каналах.

Фото: © Соцсети

Первые сообщения о северном сиянии стали поступать еще до полуночи. Затем фото стали появляться в течение всей ночи. Татарстанцы отмечали, что полюбоваться сиянием можно было невооруженным глазом.

Фото: © Соцсети

Снимки были сделаны в Набережных Челнах, Нижнекамском и Альметьевском районах.