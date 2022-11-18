Власти Москвы решили отказаться от фейерверков и массовых концертов на Новый год

Власти Москвы по итогам опроса горожан решили не устраивать по случаю Нового года салюты и большие концерты, но не отказываться полностью от праздничных мероприятий. Об этом в своем блоге написал глава города Сергей Собянин.

«Голосование на „Активном гражданине“ о формате празднования Нового года привлекло огромное внимание москвичей. За два с половиной дня свое мнение высказали около 300 тыс. человек», — заявил мэр.

По словам Собянина, «на протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города». Вместе с тем 29% предлагали сохранить обычный формат празднования, а 52% выступили за отказ от массовых уличных мероприятий.

«Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано. <…> От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — подчеркнул глава столицы России.

При этом праздничные мероприятия окажутся посвящены «нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома», добавил он.

Из проведенного ВЦИОМом опроса следует, что 96% жителей России не поддерживают отказ от проведения новогодних елок на фоне продолжающейся специальной военной операции.