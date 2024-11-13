В Комитете РТ по охране ОКН оценили ситуацию в Мергасовском доме после пожара

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия оценили состояние Мергасовского дома, объекта культурного наследия республиканского значения, где сегодня утром произошел небольшой пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло на четвертом этаже, огонь охватил 3 кв. метра. Приехавшие пожарные локализовали и потушили пламя. Причина, по которой загорелся мусор, пока неизвестна.

Представители комитета выехали на место для получения оперативной информации и предварительного определения объема ущерба, нанесенного зданию.

«Ситуация стабилизировалась. Причины пожара выясняются, ситуацию мы контролируем. С собственником прорабатываются меры реагирования и недопущения в дальнейшем проникновения посторонних лиц на территорию здания», — пояснил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Мергасовский дом находится на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми. Первое в Казани здание в стиле конструктивизма было построено в 1928 году, а в 2002-м его признали аварийным. Здание находится на раннем этапе планирования реставрационных работ. Пока на объекте проводят исследование.