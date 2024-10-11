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Мергасовский дом в Казани нашел себе инвестора
Для Мергасовского дома в Казани нашелся инвестор и заказчик. Здание находится на раннем этапе планирования реставрационных работ. Пока на объекте проводят исследование. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в прямом эфире.
«По Мергасовскому дому — он находится на этапе исследования. Он не может быть не аварийным. Есть инвестор, есть заказчик этого объекта. Будем двигаться», – заявил Гущин.
Мергасовский дом был построен на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми в 1928 году, а в 2002-м признан аварийным. Выселение жильцов началось в 2017 году, в 2019 году Гущин сообщил о намерении властей перевести дом из жилого фонда в нежилой и продать его за 1 рубль.
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